Miami (SID) - Im Halbfinale des ATP-Masters-Turniers in Miami kommt es zum Duell der Superstars Rafael Nadal und Roger Federer. Der Weltranglistenerste Nadal bezwang den an Nummer sieben gesetzten Tschechen Tomas Berdych 6:2, 3:6, 6:3. Der Schweizer Federer war zuvor nahezu kampflos ins Halbfinale eingezogen. Bereits beim Stand von 3:0 im ersten Satz musste sein Gegner Gilles Simon aufgeben. Der Franzose hatte sich beim Aufwärmen am Rücken verletzt.

Der Sieger der Begegnung zwischen Nadal und Federer trifft im Endspiel auf Novak Djokovic. Der Australian-Open-Sieger aus Serbien gewann das erste Halbfinale souverän 6:3, 6:1 gegen Mardy Fish (USA) und feierte damit seinen 23. Sieg im 23. Saisonspiel.

Beim WTA-Turnier, das parallel in Miami ausgetragen wird, trifft Andrea Petkovics Bezwingerin Maria Scharapowa im Finale auf Wiktoria Asarenka. Die Weißrussin setzte sich gegen die an Nummer drei gesetzte Russin Wera Swonarewa mit 6:0, 6:3 durch. Scharapowa hatte zuvor bei ihrem 3:6, 6:0, 6:2-Sieg die Hoffnungen der Darmstädterin Petkovic auf den erstmaligen Einzug in das Endspiel eines Premier-Turniers beendet.