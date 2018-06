München (SID) - Zweitligist 1860 München hat noch immer keinen Ausweg aus seiner schweren finanziellen Schieflage gefunden. "Der TSV 1860 München ist noch nicht gerettet", zitierte der Verein Geschäftsführer Robert Schäfer am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung. Jedoch arbeite der Meister von 1966 "unter Hochdruck weiter an einem tragenden Konzept", ergänzte Schäfer. Bis eine Lösung gefunden sei, werde 60 "keine Wasserstandsmeldungen" abgeben oder kommentieren: "Sobald es etwas zu verkünden gibt, werden (Präsident, d.Red.) Dieter Schneider und ich das tun."

Die Löwen mussten bis Freitag bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) einen Liquiditätsnachweis über rund 1,7 Millionen Euro erbringen, um die Zahlung der Gehälter bis zum Saisonende zu garantieren. Sollte das nicht geschehen sein, drohte dem Klub laut Schneider erneut ein Punktabzug. Sechzig waren aufgrund der finanziellen Probleme in dieser Saison bereits zwei Zähler abgezogen worden. Mit der endgültigen Rettung hat der Verein aber offenbar bis Montag Zeit, am Dienstag müssen die ausstehenden März-Gehälter bezahlt werden.

Am Freitag berichteten Münchner Medien von verschiedenen Lösungskonzepten. Nach Angaben der Bild-Zeitung soll ein Wettanbieter bereit sein, mit einer Bürgschaft den Liquiditätsnachweis zu sichern. In der Abendzeitung hieß es, dass der Berliner Immobilienunternehmer Nicolai Schwarzer bereit sei, das zu leisten. Im Hintergrund werkelt 1860 derweil weiter an einer Bankenlösung, außerdem soll nach Informationen der Süddeutschen Zeitung der Einstieg eines Investors aus dem arabischen Raum kurz bevor stehen. Dieser soll für zehn bis 15 Millionen Euro 49 Prozent der Klubanteile übernehmen.