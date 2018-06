Köln (SID) - Borussia Mönchengladbach trifft im ersten Sonntagsspiel des 29. Bundesliga-Spieltages ab 15.30 Uhr im rheinischen Derby auf den 1. FC Köln. Dabei wollen die Fohlen ihren dritten Heimsieg der laufenden Spielzeit feiern und den letzten Funken Hoffnung auf den Verbleib in der Bundesliga wahren. In der zweiten Partie erwartet der Tabellenzweite Bayer Leverkusen ab 17.30 Uhr den FC St. Pauli. Bayer kann mit einem Sieg den Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund auf fünf Zähler verkürzen.

Beim Großen Preis von Malaysia peilt Weltmeister Sebastian Vettel ab 10.00 Uhr den zweiten Saisonsieg im zweiten Rennen an. Der Heppenheimer startet in seinem Red Bull von der Pole Position und geht vor McLaren-Pilot Lewis Hamilton in den Rundkurs. Rekord-Weltmeister Michael Schumacher startet im Mercedes von Position elf ins Rennen.

Zum Abschluss der Turn-Europameisterschaften in Berlin stehen am Sonntag weitere Gerätefinals auf dem Programm. Die Männer turnen am Sprung, Barren und Reck, die Frauen am Schwebebalken und am Boden.