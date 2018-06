Frankfurt/Main (SID) - Für Franz Beckenbauer wird die Wiederwahl von FIFA-Präsident Joseph S. Blatter am 1. Juni auf dem Kongress in Zürich kein Selbstläufer. "Wenn Mohamed Bin-Hammam sich entscheidet zu kandidieren, und er hat sich ja entschieden, dann macht er dies nicht ohne das Wissen, Freunde, Unterstützer und eine reelle Chance zu haben. Deswegen sage ich: Sepp Blatter wird um seine Wiederwahl kämpfen müssen", sagte der "Kaiser" dfb.de und glaubt an eine enge Entscheidung zwischen dem seit 1998 als Chef des Fußball-Weltverbandes FIFA amtierenden Blatter und seinem Herausforderer aus Katar.

Beckenbauer, der am 22. März als UEFA-Vertreter aus dem Exekutivkomitee der FIFA ausgeschieden war, kann sich allerdings vorstellen, dass Europa auch langfristig den FIFA-Präsidenten stellt: "Es ist sicherlich so angedacht, dass Michel Platini nach Sepp Blatters letzter Amtszeit 2015 als FIFA-Präsident antritt. Ich traue Michel dies zu. Er hat sich unglaublich entwickelt und die UEFA, die ja nicht einfach zu führen ist, in einen sehr, sehr stabilen Zustand gebracht. Ich denke, er wäre auch ein guter FIFA-Präsident. Doch man muss abwarten. Wenn Sepp Blatter am 1. Juni wiedergewählt wird, dann könnte dieser Plan aufgehen. Wenn nicht, dann wird es für die FIFA eine andere Zukunft geben."

Nachfolger des Ehrenpräsidenten von Bayern München im FIFA-Exko ist DFB-Boss Theo Zwanziger. Beckenbauer: "Er wird dort in ein sehr vielschichtiges und dennoch homogenes Gremium eintreten, das unglaublich zusammenhält. Es kommt mir immer vor wie ein Extrakt der Vereinten Nationen, in dem alle Kulturen, alle Religionen der Welt vertreten sind. Ich finde das spannend, spannender als in der UEFA, deren Charakter im Prinzip europäisch ist."

Er könne nur nur Positives über das FIFA-Exekutivkomitee berichten, so Beckenbauer. Wie er Zwanziger kenne, werde dieser dort mit seiner Art sehr gut ankommen. "Er ist der richtige Mann für solch eine Aufgabe, ein würdiger Nachfolger", äußerte der Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft von 1974 und Teamchef des Weltmeisters von 1990.

Beckenbauer kann sich vorstellen, dass Zwanziger, der "ja ein Verfechter des Frauenfußballs ist", seine Aufgabe als Vorsitzender der Organisationskommission für die U20- und U17-Frauen-Weltmeisterschaften übernimmt. "Diesen Job habe ich sehr gerne gemacht, da tut sich was. Oder er übernimmt mit seinem juristischen Background eine Führungsaufgabe im Rechts- oder Finanzbereich", sagte Beckenbauer.