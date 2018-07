Nyon (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 bestreitet im Falle seines Einzugs ins Champions-League-Halbfinale seine Vorschlussrundenspiele am 26. April (Dienstag) und 4. Mai (Mittwoch). Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) auf SID-Anfrage mit.

Schalke, das im Viertelfinale am Mittwoch Titelverteidiger Inter Mailand nach dem 5:2-Triumph im Hinspiel zum Rückspiel empfängt, hätte in der Runde der besten Vier gegen den Sieger des englischen Duells zwischen dem FC Chelsea und Manchester United (Hinspiel: 0:1) zunächst Heimrecht. Das entscheidende Match um den Einzug ins Endspiel am 28. Mai in London würde auf der Insel stattfinden.