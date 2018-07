Köln (SID) - Böse Nachrichten aus der argentinischen Heimat für Weltfußballer Lionel Messi vom spanischen Meister FC Barcelona: In Rosario ist das Haus von Bruder Matías von einem fahrenden Motorrad aus beschossen worden. Insgesamt acht Schüsse aus einer 9-mm-Pistole wurden auf das Gebäude abgegeben, in dem sich zu diesem Zeitpunkt als einzige Person Messis Mutter Celia befand, die aber mit dem Schrecken davon kam. Über die Hintergründe des Angriffs wurde zunächst nichts bekannt.

Messi selbst reagierte laut spanischen Medienberichten geschockt, trat aber am Montag mit Barca die Reise in die Ukraine zum Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Schachtjor Donezk an. Das Hinspiel hatte Barcelona 5:1 gewonnen.