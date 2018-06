Bitburg (SID) - Bundespräsident Christian Wulff und DFB-Präsident Theo Zwanziger haben den deutschen Fußballerinnen in ihrem Trainingslager in Bitburg einen Besuch abgestattet. Die deutschen Spielerinnen und DFB-Trainerin Silvia Neid überreichten Wulff und seiner Frau Bettina dabei Trikots mit der Nummer elf auf dem Rücken. Neid absolviert mit ihrer Mannschaft in Bitburg in der Vorbereitung auf die WM im eigenen Land (26. Juni bis 17. Juli) einen Techniklehrgang. Dabei fehlen noch die Spielerinnen des deutschen Meisters Turbine Potsdam und des FCR Duisburg, die am Sonntag im Halbfinal-Rückspiel der Champions League aufeinandertreffen. Das Hinspiel endete 2:2.