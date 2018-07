Köln (SID) - Im Spitzenspiel der 2. Bundesliga empfängt am Montagabend der Tabellendritte VfL Bochum den Spitzenreiter Hertha BSC Berlin. Bei einem Sieg würden die Bochumer bis auf einen Punkt an die Berliner heranrücken. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel ist seit 15 Zweitligaspielen in Folge ohne Niederlage. Anstoß im Ruhrstadion ist um 20.15 Uhr.

Nach der Entlassung von Trainer Louis van Gaal stellt sich Andries Jonker beim Rekordmeister heute als Interimscoach vor. Die Pressekonferenz beginnt um 13.00 Uhr.

Am Bochumer Landgericht wird der Wettskandal-Prozess gegen Ante Sapina und andere Angeklagte fortgesetzt. Der 6. Verhandlungstag beginnt um 9.15 Uhr.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen trifft am Montag ab 19.30 Uhr in ihrem ersten Spiel bei der B-WM (Division 1) in Ravensburg auf die Nachbarn aus Österreich. Zuvor bestreiten Norwegen und China ab 16.00 Uhr das Eröffnungsspiel.