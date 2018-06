Manchester (SID) - Manchester calling: Bundesligist Schalke 04 trifft im Halbfinale der Fußball-Champions-League auf Englands Rekordmeister Manchester United - sofern die Knappen ihren Matchball gegen Inter Mailand verwandeln. Manchester reichte im zweiten Teil des "Battle of Britain" gegen den englischen Double-Sieger FC Chelsea ein 2:1 (1:0), um sich nach dem 1:0 im Viertelfinal-Hinspiel zum vierten Mal in fünf Jahren für die Runde der letzten Vier zu qualifizieren. Schalke kann nach dem 5:2-Sieg in Mailand am Mittwoch vor heimischem Publikum nachziehen und das Halbfinal-Duell (26. April und 4. Mai) gegen den dreimaligen Gewinner des Henkelpotts perfekt machen.

Javier Hernández, genannt Chicharito (die kleine Erbse), sorgte vor 75.000 Zuschauern in Old Trafford mit seinem vierten Tor im laufenden Wettbewerb früh für klare Verhältnisse (43.). Es war Manchesters 500. Treffer im Europapokal. Der eingewechselte Didier Drogba glich zwar aus (77.), doch Park Ji-Sung antwortete umgehend mit dem Siegtreffer (77.). Während die Red Devils weiter vom zweiten Triple nach 1999 träumen, haben die Blues ihre letzte Titel-Chance verspielt. Teammanager Carlo Ancelotti, dessen Mannschaft nach Gelb-Rot gegen Ramires (70.) am Ende zu Zehnt war, muss mehr denn je um seinen Job bangen.

Chelsea stand vor einer Herkulesaufgabe: Erst zwei Mal in der Geschichte der Champions League kam eine Mannschaft nach einer Heimniederlage im Hinspiel eines K.o.-Duells noch weiter, ManUnited dagegen erreichte nach jedem seiner zuvor 16 Auswärtserfolge im Europacup die nächste Runde. Ancelotti hatte daher "etwas Besonderes" angekündigt - und hielt Wort. Er stellte vom 4-4-2 auf ein 4-3-3-System um. Fernando Torres stürmte im Zentrum, Nicolas Anelka rechts.

Chelsea erspielte sich bald gute Chancen. Torres verfehlte das Tor per Kopf nach Flanke von Anelka (12.), der Franzose selbst verpasste aus 16 Metern (14.). Nach einem klasse Solo von Florent Malouda brachte Frank Lampard aus elf Metern freistehend nur einen Rückpass zustande (15.). Wieder Anelka vergab aus 18 Metern (22.). United kam durch Ryan Giggs und Wayne Rooney zu Torschüssen, ehe Javier Hernández nach Rooney-Flanke traf (27.). Schiedsrichter Olegário Benquerenca (Portugal) erkannte jedoch auf Abseits - eine knappe Entscheidung.

Zwei Minuten vor der Pause war es wieder knapp, doch Hernández stand jetzt noch eben so "legal", als er den Ball nach Flanke von Giggs über die Torlinie grätschte. Der 37 Jahre alte Giggs hatte auch den Siegtreffer von Rooney im Hinspiel vorbereitet, dieses Mal spielte er zuvor wunderbar Doppelpass mit Rechtsverteidiger John O'Shea. Ancelotti reagierte und brachte zu Beginn der zweiten Hälfte Drogba für 58-Millionen-Euro-Mann Torres, der auch im elften Pflichtspiel für Chelsea keinen Treffer erzielte.

Der Traum der Blues von einem Heimspiel beim Finale in Wembley am 28. Mai war da aber fast schon ausgeträumt. Schüsse von Malouda (52.) und Drogba (57. und 60.) brachten kaum ernste Gefahr. Nach einer Stunde kam Salomon Kalou für den zunehmend lustlosen Anelka, ein Kopfball neben das Tor von Abwehrspieler Alex blieb zunächst der einzige Ertrag (67.). Auf der anderen Seite prüften Nani und Giggs Keeper Cech, ehe Ramires nach Foul an Nani vom Platz flog.

Drogba machte es dennoch noch einmal spannend. Doch dann sorgte Park Ji-Sung auf Zuspiel von Giggs für die Entscheidung.