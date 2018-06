Rom (SID) - Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo lobt Weltmeister Sebastian Vettel, doch zum Premierminister einer hypothetischen Formel-1-Regierung würde er seinen Ferrari-Piloten Fernando Alonso machen. "Er ist der Pilot mit dem stärksten Charakter. Er ist optimistisch, aber zugleich auch realistisch", sagte di Montezemolo der italienischen Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport. Einen Platz im Formel-1-Kabinett hätte Vettel aber sicher, "weil er intelligent und schnell ist", und auch Mercedes-Fahrer Nico Rosberg, "weil er Michael Schumacher Stand halten kann".

Auch nach dem enttäuschenden Ergebnis von Ferrari im zweiten Saisonrennen in Malaysia vertraut Montezemolo Alonso (Platz sechs) fest. "Nach dem Rennen haben wir lang gesprochen. Ich habe größtes Vertrauen in seine Fähigkeiten. Die Mannschaft hat geschlossen reagiert, alle sind schon an der Arbeit, um das Auto zu verbessern", erklärte der Ferrari-Boss.

Montezemolo übte jedoch Kritik an den Formel-1-Regeln: "Am Sonntag ist es zu einem schönen Duell zwischen Hamilton und Alonso gekommen. Ich habe nicht begriffen, warum beide bestraft wurden." Weiter meinte er: "Heute sind wir zu stark von der Aerodynamik abhängig, die 80 Prozent des Autos ausmacht. Man sollte dagegen der Mechanik und dem Motor mehr Bedeutung schenken. Denn wir bauen ja Autos, nicht Flugzeuge, oder Satelliten."