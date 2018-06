Köln (SID) - In den Viertelfinal-Rückspielen der Champions League werden ab 20.45 Uhr die ersten beiden Halbfinalisten ermittelt. Der FC Barcelona reist mit einem 5:1 aus dem Hinspiel im Rücken zu Schachtjor Donezk. In der "Battle of Britain" erwartet Manchester United nach dem 1:0-Auswärtserfolg den FC Chelsea. Der Sieger wäre Halbfinal-Gegner von Schalke 04 oder Inter Mailand.

Beim Sandplatz-Masters in Monte Carlo trifft die deutsche Nummer eins Philipp Kohlschreiber in der zweiten Runde auf den ehemaligen Weltranglistenersten Roger Federer aus der Schweiz.

In den DEL-Play-offs wird der Finalgegner des EHC Wolfsburg ermittelt. Im entscheidenden fünften Halbfinale hat die Düsseldorfer EG Heimrecht gegen die Eisbären Berlin. Spielbeginn ist um 19.35 Uhr.