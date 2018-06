Monte Carlo (SID) - Der Bayreuther Tennis-Profi Florian Mayer hat den Einzug ins Achtelfinale des Masters-Turniers in Monte Carlo überraschend deutlich verpasst. Der Davis-Cup-Spieler unterlag als letzter deutscher Teilnehmer dem Qualifikanten Frederico Gil (Portugal) mit 5:7 und 1:6. Auch das erste Duell gegen den Weltranglisten-82. hatte Mayer 2010 in Estoril verloren.

"Ich habe meine Chancen im ersten Satz nicht genutzt. Gegen einen Sandplatzspezialisten wie Gil, der einfach jeden Ball zurückbringt, ist es dann schwierig", sagte Mayer, der trotz der Niederlage ab kommendem Montag die deutsche Nummer eins sein wird. Er löst damit seinen Davis-Cup-Teamkollegen Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ab.

Kohlschreiber war schon am Dienstag mit 2:6 und 1:6 am ehemaligen Weltranglisten-Ersten Roger Federer aus der Schweiz gescheitert. Beim dritten Masters-Turnier des Jahres steht damit erstmals kein deutscher Spieler in der Runde der letzten 16.

Mayer fand nach seinem überraschenden Erstrunden-Erfolg gegen den Russen Michail Juschni gut ins Spiel und nahm seinem Kontrahenten zweimal den Aufschlag ab. Allerdings kassierte der 27-Jährige beide Male gleich im Gegenzug das Rebreak. Beim Stand von 5:5 gab Mayer zum dritten Mal sein Service ab und verlor den hart umkämpften ersten Satz nach 58 Minuten. "Den Satz hätte ich einfach gewinnen müssen. Danach war die Luft raus", sagte er.

Im zweiten Abschnitt lag Mayer gegen den Sandplatzspezialisten schnell mit 0:3 zurück und ließ danach jegliche Gegenwehr vermissen. Nach 1:23 Stunden machte der Portugiese seinen bislang größten Erfolg bei einem Masters-Turnier perfekt. Im Achtelfinale trifft er entweder auf den Spanier Daniel Gimeno-Traver oder Gael Monfils aus Frankreich.