Mannheim (SID) - Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen steht nach der laufenden Saison ein personeller Umbruch bevor: Nach Olafur Stefansson wird nun auch dessen isländischer Landsmann Gudjon Valur Sigurdsson die Badener in Richtung AG Kopenhagen verlassen. "Er hat in Kopenhagen einen Vertrag bekommen, den er akzeptiert hat. Goggi will sich nun möglichst mit Titeln verabschieden", sagte Löwen-Aufsichtsratsboss Jesper Nielsen der Rhein-Neckar-Zeitung. Zuletzt hatte Außenspieler Sigurdsson seine Zukunft offen gelassen.

Nielsen selbst, der auch beim Spitzenverein AG Kopenhagen einer der wichtigsten Entscheidungsträger ist, wird sich ab 1. Juli aus dem Vorstand des badischen Champions-League-Viertelfinalisten verabschieden. "Das ließ sich nicht vermeiden", meinte der dänische Geschäftsmann Nielsen. Der Grund: Die Europäische Handball-Föderation EHF untersagt künftig Doppelfunktionen in Vereinen, die in internationalen Wettbewerben gegeneinander spielen könnten. Auch Kopenhagen ist auf dem besten Weg, sich für die Königsklasse zu qualifizieren.

Nielsen wird dem Bundesligisten, der offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Momir Ilic von Rekordmeister THW Kiel hat, aber als Sponsor und Gesellschafter erhalten bleiben. Der Däne hatte jüngst die Wut der Löwen-Fans zu spüren bekommen. Diese hatten in einem Brief an ihn die Personalpolitik des Klubs kritisiert und gegen den anvisierten neuerlichen Umbruch der Mannschaft protestiert.

Auch Karol Bielecki und Róbert Gunnarsson sowie der eigentlich als Neuzugang eingeplante Krzysztof Lijewski sollen ab der kommenden Saison bei Nielsens Heimatverein AG Kopenhagen auf Torejagd gehen.