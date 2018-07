Boston (SID) - Deutschlands Nationalspieler Dennis Seidenberg hat einen Fehlstart in die Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL hingelegt. Der Verteidiger erlitt im ersten Spiel der Best-of-seven-Serie mit seinen Boston Bruins eine 0:2-Heimpleite gegen Rekordmeister Montreal Canadiens. Dabei stand Seidenberg, der in der regulären Saison mit 32 Scorerpunkten eine persönliche Bestmarke aufgestellt hatte, bei den beiden Gegentreffern von Brian Gionta auf dem Eis.

Nicht dabei war dagegen Seidenbergs Nationalmannschaftskollege Jochen Hecht im Auftaktspiel der Buffalo Sabres. Dafür gelang den "Säbeln" jedoch ein 1:0-Erfolg beim Vorjahresfinalisten Philadelphia Flyers, den Pastrick Kaleta mit seinem Tor in der 46. Minute perfekt machte. Hecht stand Buffalo wegen der Folgen einer vor vier Wochen erlittenen Gehirnerschütterung noch nicht wieder zur Verfügung. Der 33 Jahre alte Mannheimer hofft aber, in der zweiten Partie am Samstag erneut in "Philly" wieder aufs Eis zu können.

In der dritten Partie am Donnerstag gelang den San Jose Sharks der einzige Heimsieg des Abends. Allerdings mussten die Kalifornier beim 3:2 gegen die Los Angeles Kings in die Verlängerung. Dort glückte Joe Pavelski nach 14:44 Minuten der entscheidende Treffer für die "Haie".