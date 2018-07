Wolfsburg (SID) - Der VfL Wolfsburg muss mehr denn je um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga bangen. Der Meister von 2009 kam im Kellerduell gegen den FC St. Pauli nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus und blieb nach einer insgesamt enttäuschenden Leistung auch im vierten Spiel unter Trainer Felix Magath sieglos.

Die Hamburger durften sich im ersten Spiel seit der Bekanntgabe der Trennung von Coach Holger Stanislawski zum Saisonende über den ersten Punkt nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge freuen. In der 89. Minute rettete Jan Polák per Kopf den Gastgebern einen Punkt, nachdem Matthias Lehmann in der 77. Minute St. Pauli in Führung gebracht hatte. Mario Mandzukic hatte den VfL in der 39. Minute in Front geschossen, ehe dem eingewechselten Deniz Naki (61.) für Pauli der Ausgleich gelang. Die Mannschaft vom Kiez bleibt punktgleich hinter Wolfsburg auf dem vorletzten Platz.

VfL-Coach Magath hatte seine Spieler vor dem "Abstiegsgipfel" für ein Kurz-Trainingslager auf einem ehemaligen Gelände eines Zisterzienser-Klosters versammelt. Doch in der erstmals seit dem 12. Februar mit 30.000 Zuschauern ausverkauften Wolfsburger Arena hatten zunächst die Gäste aus Hamburg die besseren Chancen. Zuerst verzog Stürmer Gerald Asamoah (10.), dann Charles Takyi (18.).

Auch in der Folgezeit versteckte sich der Kiezklub nicht und hätte erneut durch Asamoah in Führung gehen müssen, doch der ehemalige Nationalspieler vergab in der 33. Minute kläglich. Im Gegenzug scheiterte der Brasilianers Diego am Pfosten, ehe es Mandzukic besser machte.

Auch nach dem Seitenwechsel schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter Rasen. Pauli hatte dabei mehr Ballbesitz und bedrängte immer stärker das Wolfsburger Tor. Nach dem verdienten Ausgleich witterten die Gäste ihre Siegchance und drängten auf das 2:1, das Lehmann dann auf Vorarbeit von Dennis Daube erzielte. Der in der 52. Minute eingewechselte Polak machte dann den Traum der Gäste vom fünften Auswärtssieg in dieser Saison zunichte.