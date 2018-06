Köln (SID) - Hannover 96 spielt am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV um wichtige Punkte im Zweikampf mit Bayern München um den Einzug in die Champions-League-Qualifikation. Außerdem trifft 1899 Hoffenheim auf Eintracht Frankfurt, 1. FC Kaiserslautern auf den 1. FC Nürnberg, der 1. FC Köln spielt gegen den VfB Stuttgart, der FC St. Pauli reist zum VfL Wolfsburg. Am Abend empfängt Werder Bremen den Champions-League-Halbfinalisten Schalke 04.

Sebastian Vettel will beim Qualifying zum Großen Preis von China den Grundstein zu seinem dritten Saisonsieg legen. Der Weltmeister ist bislang in dieser Saison zweimal auf die Pole Position gefahren. Das Training hatte er am Freitag in Shanghai bereits dominiert.

Ab 13.00 Uhr kämpfen die deutschen Tennis-Damen im Fed Cup um die Rückkehr in die Weltgruppe. Gegner in Stuttgart sind die USA. Im ersten Einzel triff Andrea Petkovic auf Christina McHale. Danach stehen sich Julia Görges und Melanie Oudin gegenüber.

Martin Kaymer geht bei den Malaysia Open auf seine dritte Runde. Deutschlands Golfstar hatte am zweiten Tag in Kuala Lumpur eine solide zweite Runde gespielt, den Kontakt zur Spitze aber verloren. Marcel Siem hatte den Cut nicht geschafft.