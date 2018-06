Vancouver (SID) - Titelfavorit Vancouver Canucks mit Christian Ehrhoff und die Washington Capitals mit Marco Sturm steuern in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter auf Viertelfinalkurs. Der Vorrundenmeister aus Vancouver gewann im Top-Duell des ersten Durchgangs in der Meisterrunde gegen Titelverteidiger Chicago Blackhawks mit 4:3 und liegt in der "best-of-seven"-Serie ebenso mit 2:0-Siegen in Führung wie Washington. Die Capitals bezwangen Ex-Meister New York Rangers mit 2:0.

Nach ihren beiden Heimsiegen müssen die Canucks und die Capitals nun zweimal auswärts antreten. Spiel drei findet jeweils am Sonntag statt.

Dagegen mussten die Nashville Predators, Klub von Nationalspieler Marcel Goc, den 1:1-Ausgleich in der Serie hinnehmen. Die Predators verloren das zweite Spiel bei den Anaheim Mighty Ducks mit 3:5, nachdem sie die Auftaktbegegnung in Florida mit 4:1 für sich entschieden hatten. Goc kam nicht zum Einsatz.

Nach Vancouvers Führung durch Jannik Hansen (8.) bereitete Ehrhoff den Treffer zum 2:0 des überragenden Canucks-Topscorers Daniel Sedin (21.) vor und erzielte seinen ersten Assist in der Play-off-Serie. Sedin, der zudem das 1:0 vorbereitet hatte, avancierte mit seinem zweiten Tor zum 4:2 (51.) zum Matchwinner. Die Tore für die Gäste erzielten Ben Smith (35./53.) und Viktor Stalberg (42.). Den dritten Treffer der Canucks, die die Auftaktpartie mit 2:0 für sich entschieden hatten, markierte Alexander Edler (40.).

Die Tore der Capitals, die das erste Spiel gegen die Rangers mit 2:1 nach Verlängerung gewonnen hatten, erzielten Jason Chimera (23.) und Jason Arnott (25.) in der Anfangsphase des zweiten Drittels. Sturm, der insgesamt gut 14 Minuten auf dem Eis war, konnte sich nicht in die Scorerliste eintragen.

In der dritten Begegnung des zweiten Spieltages gewann Tampa Bay Lightning bei den Pittsburgh Penguins überraschend klar mit 5:1 und glich in der Serie aus.