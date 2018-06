Kasan (SID) - Die deutschen Gewichtheber haben am vorletzten Tag der EM im russischen Kasan die Medaillenränge verpasst. Beste deutsche Athletin war Yvonne Kranz (Breitungen), in der Klasse bis 75 kg belegte die 27-Jährige im olympischen Zweikampf mit 213 kg Rang fünf. In derselben Gewichtsklasse bewältigte die Heidelbergerin Mandy Wedow (24) ein Kilo weniger und kam auf den sechsten Rang. Jürgen Spieß (27) stemmte in der Klasse bis 95 kg insgesamt 370 kg und landete auf Platz elf. Sein Kontrahent René Horn (25) kam mit 363 kg auf Platz 13.

Bei den Frauen war die Russin Nadeschda Jewstjuchina mit bewältigten 292 kg nicht zu schlagen. Silber ging mit 286 kg an ihre Landsfrau Natalia Sabolotnaja, Bronze an Lidia Valentin aus Spanien mit 264 kg. Mit einem Weltrekord von 162 kg ging auch der Sieg im Stoßen an Jewstjuchina. Mit 119 kg landete Kranz mit deutlichem Abstand auf Rang fünf, Wedow wurde mit 115 kg Sechste. Im Reißen siegte Sabolotnaja mit 133 kg. Für die Heidelbergerin Wedow reichten 97 kg für Rang fünf, Kranz bewältigte drei Kilo weniger und kam auf Rang sechs.

Einen Dreifacherfolg feierte Akkajew Chadzimurat in der Gewichtsklasse bis 95 kg. Im Zweikampf siegte der Russe mit 425 kg vor Gia Machavariani (Georgien) mit 400 kg. Bronze ging an Bartolomej Bonk (Polen) mit 394 kg. Im Reißen war Chadzimurat mit 195 kg ebenso wenig zu schlagen wie mit 230 kg im Stoßen. Spieß, der Zweikampf-Europameister von 2009, kam im Reißen mit 170 kg auf den siebten Platz. Im Stoßen wurde der Leimener mit 200 kg Elfter. Der Sandhausener Horn kam im Reißen mit 158 kg auf Platz 15. 205 kg reichten im Stoßen zu Rang zwölf.

In der Katgegorie bis 94 kg ging der Sieg im Zweikampf an den Russen Andrej Demanow. Mit 391 kg lag er ein Kilo vor Anatoli Ciricu und zwei vor Gevorik Pogosyan aus Armenien. Der 25-Jährige Demanow gewann mit 220 kg auch im Stoßem. Im Reißen freute sich Aurimas Didzibalis (Litauen) über bewältigte 177 kg und die Goldmedaille.