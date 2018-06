London (SID) -

Der FC Chelsea hat den K.o. in der Champions League gegen Ligarivale Manchester United gut weggesteckt und seinen letzten Hoffnungsschimmer im Titelrennen gewahrt. Der Titelverteidiger gewann am 33. Spieltag der Premier League 3:1 (3:1) bei Aufsteiger West Bromwich Albion und verkürzte damit den Abstand auf Tabellenführer ManU auf acht Punkte.

Die Reds, Halbfinal-Gegner von Schalke 04 in der Königsklasse, kassierten am Abend im Wembleystadion eine bittere 0:1 (0:0)-Pleite im FA-Cup-Halbfinale gegen den Stadtrivalen Manchester City und mussten dadurch ihren Traum vom Triple begraben. Die Citizens wahrten durch den Siegtreffer von Yaya Touré in der 52. Minute damit ihre einzige Chance auf einen Titel in dieser Saison.

Im Finale am 14. Mai trifft das Team von Trainer Roberto Mancini an gleicher Stelle auf den Sieger des zweiten Halbfinales am Sonntag zwischen Stoke City mit dem deutsche Internationalen Robert Huth gegen die Bolton Wanderers, das ebenfalls auf dem heiligen Rasen ausgetragen wird.

In der Meisterschaft geriet Chelsea bei West Bromwich durch Peter Odemwingie (17.) in Rückstand. Didier Drogba (22.), Salomon Kalou (26.) und Frank Lampard (45.) sorgten dann aber noch vor der Pause für klare Verhältnisse zugunsten des Favoriten, dem am Sonntag aber wieder der FC Arsenal davonziehen kann. Der Klub des ehemaligen deutschen Nationaltorwarts Jens Lehmann, der als Zweiter einen Punkt vor Chelsea liegt, spielt im Topspiel des Tages gegen Rekordchampion FC Liverpool.

West Ham United mit dem deutschen Nationalspieler Thomas Hitzlsperger in der Startelf unterlag Aston Villa 1:2 (1:1). Nach der frühen Führung durch Robbie Keane (2.) gelang Darren Bent (37.) zunächst der Ausgleich für die Gäste, die durch Gabriel Agbonlahor (90.) noch zum Sieg kamen, wodurch West Ham auf den vorletzten Platz abrutschte. Der FC Blackpool liegt nach dem 1:3 (0:2) gegen Wigan Athletic einen Punkt besser als West Ham auf dem drittletzten Rang. Birmingham City machte dagegen durch ein 2:0 (1:0) gegen den FC Sunderland einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Zudem gewann der FC Everton 2:0 (0:0) gegen die Blackburn Rovers und wahrte damit seine kleine Chance auf die Europacup-Teilnahme.