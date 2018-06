Inhalt Seite 1 — Schalker Siegesserie reißt in Bremen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bremen (SID) - Die Siegesserie der Schalker Europapokal-Helden unter dem neuen Trainer Ralf Rangnick ist gerissen. Nach vier Siegen in vier Spielen unter Rangnicks Leitung mussten sich die Königsblauen am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1 (0:0) bei Werder Bremen begnügen. Der eingewechselte Edu rettete dem Champions-League-Halbfinalisten mit seinem Treffer in der 63. Minute einen Punkt. Sandro Wagner hatte die Gastgeber mit seinem Führungstreffer (59.) nur kurz auf den ersten Heimsieg seit drei Monaten hoffen lassen.

Bremen hat sich mit dem Unentschieden noch nicht aller Abstiegssorgen entledigt. Das Team von Trainer Thomas Schaaf ist zwar seit sieben Spielen ungeschlagen, wartet aber seit dem 15. Januar (2:1 gegen 1899 Hoffenheim) auf den sechsten Heimsieg in dieser Saison. Der Vorsprung auf den 16. Platz beträgt weiterhin sechs Punkte.

Rangnick hatte seine erste Elf im Vergleich zum 2:1 in der Champions League gegen Inter Mailand auf fünf Positionen verändert. Für Hans Sarpei, Joel Matip, Alexander Baumjohann, José Manuel Jurado und Edu rückten zunächst Bundesliga-Debütant Danilo Avelar, Anthony Annan, Julian Draxler, der gegen Inter gesperrte Jefferson Farfán und der frühere Bremer Charisteas in die Startformation. Der Grieche blieb gelb-rot-gefährdet aber zur Pause ebenso in der Kabine wie Kyriakos Papadopoulos. Für sie kamen Jurado und Edu.

Bei den Bremern konnte Torjäger Claudio Pizarro wieder von Beginn an für Denni Avdic (Jochbeinprellung) auflaufen. Verzichten musste Werder auf Philipp Bargfrede (Erkältung).

Nach einem zerfahrenen Beginn hatten die Schalker die erste gute Chance. Ausgerechnet Mittelstürmer Charisteas betätigte sich als Flankengeber. Werders Schlussmann Tim Wiese konnte die scharfe Hereingabe nicht unter Kontrolle bringen, Draxler kam in der zehnten Minute einen Schritt zu spät.

Anschließend aber dominierten die Gastgeber und hätten schon 60 Sekunden später in Führung gehen müssen. Doch Schiedsrichter Knut Kircher (Rottenburg) entschied nach einem Freistoß von Torsten Frings auf Torwartbehinderung von Per Mertesacker gegen Neuer und erkannte den Kopfballtreffer von Petri Pasanen nicht an. Allerdings hatte das Duell Neuer gegen Mertesacker außerhalb des Fünfmeterraums stattgefunden.

Nur zwei Minuten später rettete Neuer, der insgesamt einen unsicheren Eindruck machte, in höchster Not gegen Tim Borowski, der nach einem Querschläger frei im Fünfmeterraum aufgetaucht war. Auf der Gegenseite prüfte Raúl in der 25. Minute Wiese mit einem Kopfball nach Flanke von Atsuto Uchida, doch der Bremer Schlussmann war auf dem Posten.