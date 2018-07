London (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Robert Huth steht mit Stoke City im Finale des englischen FA-Cups. Stoke besiegte im Halbfinale im Londoner Wembleystadion die Bolton Wanderers mit 5:0 (3:0) und trifft im Finale am 14. Mai auf Manchester City. Die Citizens hatten am Samstag ihr Halbfinale gegen den Stadtrivalen Manchester United mit 1:0 (0:0) gewonnen. Den Siegtreffer für das Team des verletzten deutschen Nationalspielers Jerome Boateng erzielte Yaya Touré in der 52. Minute.

Matthew Etherington brachte Stoke bereits in der elften Minute in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Huth auf 2:0, ehe Keneyne Jones in der 30. Minute mit seinem Treffer schon für die Vorentscheidung sorgte. Den Endstand stellte Jonathan Walters mit einem Doppelpack her (68. und 81.).