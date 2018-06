San Antonio (SID) - Golfprofi Brendan Steele hat seinen ersten Sieg auf der US-Tour gefeiert. Der 28 Jahre alte Amerikaner setzte sich beim mit 6,2 Millionen Dollar dotierten Turnier in San Antonio mit 280 Schlägen und einem Schlag Vorsprung vor seinen Landsleuten Charley Hoffman und Kevin Chappell durch. Steele kassierte für den Erfolg in seinem erst 13. Tour-Turnier einen Siegerscheck über 1,116 Millionen Dollar. Deutsche Profis waren in Texas nicht am Start.