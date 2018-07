San Antonio (SID) - Die San Antonio Spurs und Titelverteidiger Los Angeles Lakers sind mit Niederlagen in die Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gestartet. Die Spurs, in der regulären Saison das beste Teams der Western Conference, verloren das erste Spiel der Serie best of seven gegen die Memphis Grizzlies in eigener Halle mit 98:101. Die Lakers mussten sich ebenfalls zu Hause den New Orleans Hornets mit 100:109 geschlagen geben.

Besser machte es der letztjährige Finalist Boston Celtics, der sein Heimspiel gegen die New York Knicks mit 87:85 gewann. Auch Oklahoma City Thunder verließ nach dem 107:103 gegen die Denver Nuggets als Sieger den Platz. Bereits am Samstag hatten der deutsche Nationalspieler Dirk Nowitzki und die Mavericks ihr erstes Play-off-Match gegen die Portland Trail Blazers mit 89:81 gewonnen. Spiel zwei findet am Dienstag wiederum in Dallas statt.

Die San Antonio Spurs kassierten gegen Memphis bereits die dritte Niederlage in Folge, nachdem das Team von Coach Gregg Popovich die letzten beiden Spiele der regulären Saison gegen die Los Angeles Lakers und die Phoenix Suns verloren hatte. Den Lakers reichten derweil gegen New Orleans auch 34 Punkte ihres Superstars Kobe Bryant nicht zum Sieg. Eine effektive Abwehrarbeit speziell gegen Andrew Bynum und Pau Gasol war für die Hornets letztlich der Schlüssel zum Erfolg.