Miami (SID) - Die Top-Favoriten Miami Heat und Chicago Bulls steuern in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA souverän auf Viertelfinalkurs. Das Star-Team aus Miami siegte gegen die Philadelphia 76ers 94:73 und führt in der "best-of-seven"-Serie ebenso wie Vorrundenchampion Chicago mit 2:0. Die Bulls, die erstmals nach der von Superstar Michael Jordan geprägten goldenen Ära wieder zu den Titelanwärtern gehören, bezwangen die Indiana Pacers mit 96:90. Nach ihren beiden Heimsiegen zum Auftakt der Meisterrunde müssen beide Teams nun erstmals auswärts antreten.

Im Gegensatz zum ersten Auftritt (97:89) hatte Miami mit Philadelphia keinerlei Probleme. LeBron James (29 Punkte) und Chris Bosh (21 Punkte, 11 Rebounds) führten die Gastgeber zum ungefährdeten Erfolg. Die 76ers standen nach einer völlig verkorksten ersten Halbzeit, in der sie nur 26 Prozent ihrer Würfe trafen, auf verlorenem Posten und lagen mit 31:49 zurück.

"Wir haben vom Anfang bis zum Ende mit viel mehr Energie gespielt als in Spiel eins", sagte Heat-Trainer Erik Spoelstra, der einst bei TuS Herten in der 2. Bundesliga spielte.

Die Bulls rangen die Pacers wie schon beim 104:99 im ersten Spiel nieder und konnten sich erneut auf Derrick Rose verlassen. Der "wertvollste Spieler" (MVP) der Vorrunde erzielte 36 Punkte. Der wohl spielentscheidende Korb gelang Kyle Korver, der 1:04 Minuten vor dem Ende einen Dreier zum 90:85 für die Bulls versenkte.

Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks wollen am Dienstagabend (Ortszeit) gegen die Portland Trail Blazers ihren zweiten Heimsieg perfekt machen. Gästetrainer Nate McMillan wurde am Tag vor dem Spiel zu einer Strafzahlung in Höhe von 35.000 Dollar (etwa 24.400 Euro) verurteilt, weil er die Schiedsrichter nach dem ersten Spiel hart kritisiert hatte. Die Referees hatten den Mavericks 29 und den Blazers nur 13 Freiwürfe zugesprochen.