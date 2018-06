Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat im Titelkampf eine bittere Pleite kassiert und verliert den Erzrivalen FC Barcelona immer weiter aus den Augen. Das Team der deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira, die beide über 90 Minuten auf dem Platz standen, verlor am 30. Spieltag zu Hause 0:1 (0:0) gegen Sporting Gijon und liegt damit in der spanischen Meisterschaft schon acht Punkte hinter Titelverteidiger FC Barcelona. Der Spitzenreiter gewann am Samstagabend beim FC Villarreal 1:0 (0:0).

Die Königlichen mussten gegen die abstiegsgefährdeten Gäste auf die verletzten Cristiano Ronaldo und Karim Benzema verzichten. Miguel Angel de las Cuevas (79.) gelang der Siegtreffer für Gijon. Für Madrids Trainer Jose Mourinho war es die erste Heimniederlage in einem Meisterschaftsspiel seit mehr als neun Jahren. Zuletzt hatte der Portugiese am 23. Februar 2002 mit dem FC Porto 2:3 gegen den SC Beira Mar ein Heimspiel verloren. Auch mit dem FC Chelsea und Inter Mailand blieb Mourinho als Coach in Ligaspielen ungeschlagen. Mit Real hatte der Fußballlehrer zuvor alle 14 Partien im Santiago-Bernabeu-Stadion gewonnen.

Barcelona kam dank eines Treffers von Pique (67.) zu einem glanzlosen Erfolg. Trainer Josep Guardiola schonte mit Blick auf das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Schachtjor Donezk einige Stammspieler. So wurde Weltfußballer Lionel Messi erst in der 52. Minute eingewechselt. Danach wurde das Spiel der Gäste druckvoller.