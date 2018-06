Los Angeles (SID) - Die Los Angeles Lakers präsentieren sich in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter in Play-Off-Form. In der Nacht zu Samstag (MEZ) bezwang der Titelverteidiger Utah Jazz mit 95:86. Bester Werfer auf dem Platz war Utahs C.J. Miles mit 24 Punkten. Für die Lakers erzielte Kobe Bryant 21 Punkte.

Durch ihren 55. Saisonsieg festigten die Lakers, die am Tag zuvor die Dallas Mavericks mit dem deutschen Superstar Dirk Nowitzki klar mit 110:82 bezwungen hatten, ihren zweiten Platz in der Western Conference und sind Spitzenreiter San Antonio Spurs (57 Siege) nun dicht auf den Fersen. Die Spurs setzten ihre Pleitenserie fort und unterlagen den Houston Rockets mit 114:119 nach Verlängerung. Für die Texaner war es bereits die sechste Niederlage in Folge.