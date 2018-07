Frankfurt/Main (SID) -

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird für den Fall einer Qualifikation für die EURO 2012 in Polen und der Ukraine anscheinend in Danzig Quartier beziehen. "Das Klima dort ist hervorragend. Danzig liegt direkt an der Ostsee, da kriegt man den Kopf frei. Das ist wichtig, wenn wir so lange zusammen sind. Da müssen auch Geist und Seele im Einklang sein", sagte Löw der Bild-Zeitung: "Wir wollen uns jetzt schnell entscheiden. Es ist gut, wenn die Planungen zeitnah abgeschlossen sind."

Der DFB wollte die Quartier-Wahl zugunsten von Danzig am Donnerstag noch nicht bestätigen. "Es ist noch keine definitive Entscheidung gefallen, es gibt mehrere Optionen", sagte Nationalmannschaftssprecher Harald Stenger.