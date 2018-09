Paderborn (SID) -



Die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gerät für den VfL Bochum immer mehr zur Zitterpartie. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel kam zum Auftakt des 31. Zweitliga-Spieltags nicht über ein 0:0 beim SC Paderborn hinaus und droht nach dem dritten sieg- und torlosen Auftritt in Folge den Relegationsplatz zu verlieren: Verfolger Greuther Fürth kann mit einem Sieg am Samstag (13.00 Uhr/Sky und Liga total!) bei 1860 München an den Bochumern vorbeiziehen.

Vor 10.369 Zuschauern in Paderborn knüpfte Bochum zunächst an das ungefährdete 3:0 im Hinspiel an und war die spielbestimmende Mannschaft, war aber im Angriff ohne den weiterhin verletzten Toptorjäger Chong Tese (zehn Treffer) zu harmlos. Das Sturmduo Mahir Saglik und Jasmin Dedic blieb nahezu wirkungslos.

Nach der Pause wurden die Gastgeber mutiger, der Tabellen-14. hatte fortan sogar mehr vom Spiel, ohne aber für Gefahr vor dem Tor von Bochums Keeper Andreas Luthe zu sorgen. So blieb es letztlich bei der insgesamt gerechten Punkteteilung.