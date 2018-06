Stuttgart (SID) - Mittelfeldspieler Timo Gebhart vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist am Mittwoch in München erfolgreich am rechten Sprunggelenk operiert worden. Dabei wurden die Bänder des Mittelfeldspielers zusammengenäht und zusammengezogen. Der 22-Jährige muss nun eine Zwangspause von zwei bis drei Monaten einlegen, ehe er wieder ins Training einstiegen kann.