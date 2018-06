Madrid (SID) - Fußball-Nationalspieler Sami Khedira vom neuen spanischen Pokalsieger Real Madrid hat sich beim 1:0-Finalerfolg gegen den FC Barcelona eine Oberschenkelverletzung zugezogen und ist zur Behandlung nach München gereist. Erst am Sonntag wird der Mittelfeldspieler wieder in Madrid erwartet und verpasst damit das Ligaspiel gegen den FC Valencia am Samstag. Sein Einsatz beim Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch gegen Barcelona (20.45 Uhr/Sky) ist fraglich. Khedira musste im Pokalendspiel am Mittwoch in Valencia in der 104. Minute ausgewechselt werden.