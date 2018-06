Frankfurt/Main (SID) - Trainer Christoph Daum vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt will seinem Intimfeind Uli Hoeneß vor der Partie gegen Rekordmeister Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) nun doch die Hand reichen. Dabei hatte der 57-Jährige erst zu Wochenbeginn erklärt, dass er mit dem Bayern-Präsidenten abgeschlossen habe und ihm aus dem Weg gehen will.

"Ihn am Samstag zu begrüßen, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich bin von meiner gesamten Einstellung her ein sehr toleranter und liebevoller Mensch. Deshalb begegne ich jedem Menschen mit dem nötigen Respekt", sagte Daum am Freitag in der Pressekonferenz.