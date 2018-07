Rom (SID) - Der italienische Fußball-Meister Inter Mailand ist in der Serie A auf den zweiten Tabellenplatz zurückgekehrt. Am 34. Spieltag gewann der entthronte Champions-League-Sieger das Verfolgerduell gegen Lazio Rom mit 2:1 (1:1) und überholte den SSC Neapel, der bei US Palermo 1:2 (1:2) unterlag. Inter liegt nach dem 20. Saisonsieg aber weiter acht Punkte hinter dem Lokalrivalen AC Mailand. Der Spitzenreiter setzte sich am Samstagabend mit 1:0 (0:0) bei Brescia Calcio durch.

Als erster Absteiger steht der AS Bari fest. Das Schlusslicht unterlag im Kellerduell gegen Samdoria Genua mit 0:1 (0:0) und kann den Klassenerhalt nicht mehr schaffen. Die Süditaliener kehren damit nach zwei Jahren in die Serie B zurück.

Der AS Rom, der unter der Woche das Halbfinal-Hinspiel im italienischen Pokal gegen Titelverteidiger Inter 0:1 verloren hatte, feierte einen wichtigen Sieg. Die "Giallorossi" setzten sich mit 1:0 (1:0) gegen Chievo Verona durch und haben weiter die Chance, sich für die Champions League zu qualifizieren. Simone Perrotta (4.) gelang das Tor des Tages für die Roma, die vier Spieltage vor dem Saisonende den sechsten Platz belegt.

In Mailand trafen der niederländische Vizeweltmeister Wesley Sneijder (40.) und Samuel Eto'o (53.) für Inter, nachdem Mauro Zarate (24.) Lazio mit einem Strafstoß in Führung gebracht hatte. Zuvor hatte Inter-Schlussmann Júlio César die Rote Karte gesehen (22.). Inter spielte knapp 45 Minuten in Unterzahl, dann wurde auch Stefano Mauri (66.) des Feldes verwiesen. Lazio bleibt trotz der Niederlage Vierter.

Neapel ging gegen Palermo bereits in der zweiten Minute durch einen verwandelten Strafstoß von Edinson Cavani in Führung, Federico Balzaretti (38.) und Cesare Bovo (45./Elfmeter) drehten das Spiel aber noch vor der Pause. Palermo hatte dem AC Mailand am Mittwoch im Halbfinal-Hinspiel des Pokals ein 2:2 (1:1) abgetrotzt und krönte am Ostersamstag die gelungene Woche. Für Milan war Robinho mit seinem Tor in der 82. Minute der Matchwinner. Der deutsche Shootingstar Alexander Merkel kam nicht zum Einsatz.