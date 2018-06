Völklingen (SID) - Die deutschen Handballerinnen spielen am Sonntag um den Sieg beim Vier-Nationen-Turnier in Völklingen: Die Mannschaft des neuen Bundestrainers Heine Jensen blieb am Samstag durch ein 25:25 (13:12) gegen Vize-Weltmeister Frankreich unbesiegt. Das erste Spiel hatte die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) am Donnerstag mit 25:24 gegen Spanien gewonnen.

Erfolgreichste Werferin gegen Frankreich war vor 718 Zuschauern Sabrina Richter mit sechs Toren, für die Französinnen traf Alexandra Lacrabere fünfmal. Letzter Gegner der Deutschen, die wie Frankreich 3:1 Punkten auf dem Konto haben, ist am Sonntag (16.15 Uhr) Europameister und Olympiasieger Norwegen (2:2 Punkte).

"Das Unentschieden ist für uns in Ordnung. Es war gut, wie wir uns während der Partie gesteigert haben. Wir wollen uns weiter entwickeln und sind auf einem guten Weg", sagte Jensen: "Wenn es so weitergeht, haben wir in der WM-Qualifikation gegen Ungarn im Juni eine gute Chance. Das Potenzial ist da."

Mit elf Paraden in der ersten Halbzeit war Torfrau Katja Schülke vom HC Leipzig die Garantin für die knappe 13:12-Pausenführung. Die ersten 20 Minuten waren völlig ausgeglichen, danach baute die DHB-Auswahl den Vorsprung auf 12:9 und 13:10 aus, bevor die Französinnen bis zum Seitenwechsel wieder verkürzten.

Nach anfänglichen Problemen steigerte sich die deutsche Defensive - im Angriff blieben aber wieder zu viele Chancen gegen die starke französische Torfrau Amandine Leynaud ungenutzt. Immer dann, wenn die Deutschen mit hohem Tempo spielten, waren sie auch erfolgreich.

Nach der Pause erhöhten beide Mannschaften das Tempo, die Partie war absolut ausgeglichen auf hohem Niveau. Mit Ausnahme des 22:23 in der 48. Minute lagen die Deutschen in Führung. Die spät eingewechselte Rekord-Nationalspielerin Grit Jurack sorgte dann mit Treffern in der Schlussphase dafür, dass die Gastgeberinnen wieder die Führung übernahmen. Aber Frankreich profitierte in den letzten zwei Minuten von vielen deutschen Abspielfehlern. Die letzte Chance der DHB-Auswahl vergab Jurack mit dem Schlusspfiff.