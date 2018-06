Köln (SID) - Der 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga endet mit dem Abstiegsduell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln um 15.30 Uhr und dem Kampf um einen Europa-League-Platz zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FSV Mainz um 17.30 Uhr. Mit einem Sieg könnten die auf dem Relegationsplatz liegenden Wölfe von Trainer Felix Magath den Abstand auf Eintracht Frankfurt auf zwei Zähler verkürzen.

In der zweiten Fußball-Bundesliga kann der FC Augsburg mit einem Sieg gegen Alemannia Aachen seinen Vorsprung auf den Relegationsplatz auf acht Punkte ausbauen und somit einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg machen. Ebenfalls um 13.30 Uhr empfängt Fortuna Düsseldorf die bereits als Absteiger feststehende Arminia Bielefeld, und Union Berlin hat den FC Ingolstadt zu Gast.

Beim WTA-Turnier in Stuttgart hat sich Julia Görges überraschend ins Endspiel vorgekämpft. Dort trifft die 22-Jährige aus Bad Oldesloe auf die Weltranglistenerste Caroline Wozniacki aus Dänemark. Für Görges wäre es erst der zweite Turniersieg ihrer noch jungen Karriere nach dem Triumph im vergangenen Jahr in Bad Gastein. Görges ist nach 15 Jahren die erste Deutsche im Finale von Stuttgart. Zuletzt war dies 1996 Anke Huber gelungen.

Der Titelverteidiger THW Kiel will ab 19.30 Uhr in der Neuauflage des letztjährigen Endspiels im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League mit einem guten Ergebnis beim siebenmaligen Champion FC Barcelona den Grundstein zum Einzug in das Final Four Ende Mai in Köln legen. Gleiches gilt für die Rhein-Neckar Löwen, die ab 17.45 Uhr Montpellier HB zu Gast haben.