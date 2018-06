Berlin (SID) - Mit dem achten Spiel in Folge ohne Niederlage hat der FC Ingolstadt in der 2. Fußball-Bundesliga einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Das Team von Trainer Benno Möhlmann kam am 31. Spieltag bei Union Berlin zu einem 1:1. In der Alten Försterei hatte der Brasilianer Caiuby (66.) die Gäste sogar in Führung geschossen, ehe Karim Benyamina (67.) noch der Ausgleich gelang. Durch den Punktgewinn bleibt der FC auf Platz 13 und liegt sieben Punkte vor dem Relegationsplatz.

Nach einer verkrampften Anfangsphase kamen die Gäste besser ins Spiel. Vor 14.105 Zuschauern verpasste Moritz Hartmann gleich zweimal die Führung. In der 14. Minute köpfte er nach Flanke von Andreas Görlitz knapp am Tor der Berliner vorbei, in der 16. Minute später wollte der 26-Jährige den Ball in die lange Ecke schieben, aber Torhüter Jan Glinker parierte.

Zwei Minuten später köpfte Hartmann nach Flanke von Andreas Görlitz knapp am Tor der Berliner vorbei. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte lenkte Glinker, der wegen eines Muskelfaserrisses von Marcel Höttecke in die Startelf gerückt war, einen Kopfball von Marvin Matip um den Pfosten und verhinderte den Pausenrückstand.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit spielten sich auch die Berliner gute Tormöglichkeiten heraus, aber jubeln durften zunächst nur die Gäste. Nach Flanke von Görlitz brachte Caiuby die Bayern per Kopfball in Führung. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur sechs Minuten später nickte Benyamina zum Ausgleich ein.