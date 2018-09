Nyon (SID) - Schiedsrichter Wolfgang Stark aus Ergolding wird das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) zwischen den spanischen Erzrivalen Real Madrid und FC Barcelona leiten. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag bekannt. Als Assistenten stehen Stark Jan-Hendrik Salver und Mike Pickel zur Seite, vierter Offizieller ist Thorsten Kinhöfer. Als Torrichter agieren Babak Rafati und Tobias Welz.