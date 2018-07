Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Vizemeister Schalke 04 bangt vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester United am Dienstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) weiter um den Einsatz von Benedikt Höwedes. Der Innenverteidiger laboriert noch immer an einer Bauchmuskelzerrung.

"Bei Höwedes wird die Entscheidung frühestens nach dem Abendtraining, vielleicht auch erst am Dienstagmorgen fallen. Es war klar, dass es ein Wettlauf gegen die Uhr werden würde", sagte Trainer Ralf Rangnick: "Wir werden definitiv kein überzogenes Risiko eingehen. Wir haben auch noch ein Rückspiel."

Kyriakos Papadopoulos, der bei der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern wegen muskulärer Probleme gefehlt hatte, steht als möglicher Ersatz für Höwedes in der Viererkette laut Rangnick höchstwahrscheinlich zur Verfügung. Auch Peer Kluge, der wegen eines Bauchmuskelfaserrisses pausieren musste, ist nach Angaben des Trainers "zumindest wieder ein Kandidat für den Kader".