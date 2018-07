Köln (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat die WM-Generalprobe verpatzt. Im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft in der Slowakei verlor das Team von Bundestrainer Uwe Krupp in Köln gegen Weißrussland mit 2:3 (0:0, 1:1, 1:2). Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) startet am Freitag (16.15 Uhr/Sport1) gegen Vizeweltmeister Russland in die WM in Bratislava.