Köln (SID) - Der 20:10-Favorit Amico Fritz mit Maxime Guyon im Sattel hat auf der Galopprennbahn in Köln die mit 55.000 Euro dotierte "Silberne Peitsche" über 1300 Meter gewonnen. In einer äußerst knappen Entscheidung setzte sich der vier Jahre alte Hengst mit gerade einmal einer Nase Vorsprung auf Walero (Eduardo Pedroza) durch, Dritter wurde König Concorde (Danile Porcu). Der Sieger befindet sich im Besitz von Alexander Pereira, dem Intendanten des Züricher Opernhauses. Trainer in Toulouse ist Henri-Alex Pantall.