Gelsenkirchen (SID) - Manchester United ist anscheinend nicht an einer Verpflichtung von Nationaltorwart Manuel Neuer interessiert. Auf eine entsprechende Frage am Tag vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Neuers Klub Schalke 04 (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) antwortete Teammanager Sir Alex Ferguson mit einem Kopfschütteln und einem "No!".

Neuer hatte am vergangenen Mittwoch angekündigt, Schalke verlassen zu wollen. Als erste Adresse gilt Rekordmeister Bayern München, im Gespräch war aber immer auch ManUnited. Der Stammtorwart des Tabellenführers der Premier League, der Niederländer Edwin van der Sar, wird seine Karriere nach der Saison beenden.

In das Hinspiel am Dienstag geht Ferguson mit Respekt. "Ein Halbfinale ist sehr schwer, aber ich hoffe, wir spielen gut und kommen weiter", sagte Sir Alex, den die Schalker Viertelfinalspiele gegen Titelverteidiger Inter Mailand (5:2, 2:1) beeindruckt haben: "Schalke hat nie so ausgesehen, als ob sie ausscheiden könnten. Selbst in den guten Momenten Inters hatten sie sie immer im Griff, und das macht eine starke Mannschaft aus."

Er glaube, dass die Deutschen generell ein hohes Selbstbewusstsein hätten, "da ähneln sie schon den Engländern, besser gesagt mehr den Schotten", sagte der Schotte Ferguson unter dem Gelächter der gut 150 Journalisten im Presseraum der Schalker Arena.

Van der Sar forderte derweil seine Abwehr auf, ein besonderes Augenmerk auf Schalkes Superstar Raúl zu legen. "Er ist sagenhaft, der Topscorer der Champions League. Er ist so gefährlich, er braucht nur den Hauch einer Chance für ein Tor. Wir müssen sehr vorsichtig sein", sagte der 40 Jahre alte Schlussmann.

Ferguson kann seine Bestbesetzung aufbieten. Auf Stürmer Dimitar Berbatow, der zuletzt seinen Stammplatz an den Mexikaner Javier Hernández verloren hat, muss er verzichten. Der frühere Leverkusener, mit 21 Treffern bester Torschütze der englischen Premier League, leidet an Leistenproblemen und ist nicht mit der Mannschaft nach Gelsenkirchen gereist.

Berbatow hatte bereits den 1:0-Sieg Uniteds am Samstag gegen den FC Everton verpasst. Neben Berbatow fehlen Ferguson die Mittelfeldspieler Darren Fletcher und Owen Hargreaves sowie Angreifer Bebe. Verteidiger John O'Shea dagegen saß im Flugzeug, obwohl er gegen Everton verletzungsbedingt ausgewechselt worden war.