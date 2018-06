Duisburg (SID) - Der Franzose Olivier Veigneau wird Fußball-Zweitligist MSV Duisburg am Saisonende verlassen. Das erklärte der Außenverteidiger nach der 0:1 (0:1)-Niederlage gegen Hertha BSC Berlin am Montagabend. "Ich möchte mich verbessern", sagte der 25-Jährige. Veigneau spielt seit Januar 2008 in Duisburg und hat in dieser Zeit 89 Zweitligaspiele für die "Zebras" absolviert.