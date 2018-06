München (SID) - Philipp Petzschner aus Bayreuth hat beim ATP-Turnier in München mit einem Sieg gegen Titelverteidiger Michail Juschni das Viertelfinale erreicht. Der 27 Jahre alte Davis-Cup-Spieler gewann das hart umkämpfte Match gegen den an Nummer eins gesetzten Russen mit 7:6 (7:5), 3:6, 6:2 und nahm damit erfolgreich Revanche für seine Halbfinal-Niederlage im vergangenen Jahr. Petzschner, der als 76. der Weltrangliste 63 Positionen hinter Juschni platziert ist, trifft nun auf Potito Starace. Der Italiener hatte sich mit 6:4, 6:2 gegen den an Nummer sechs gesetzten Ukrainer Sergej Stachowski durchgesetzt.