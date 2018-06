Köln (SID) - Die deutschen Volleyballer müssen in der Weltliga-Vorrunde auf Georg Grozer verzichten. Der Diagonalangreifer leidet an einer Durchblutungsstörung im rechten Schlagarm und wird mindestens eine zweimonatige Pause einlegen. Das teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Mittwoch mit. Die Mannschaft von Bundestrainer Raúl Lozano trifft in der Weltliga in Hin- und Rückspiel auf Bulgarien, Russland und Japan. Die DVV-Auswahl hat die Vorrunde der Weltliga noch nie überstanden.