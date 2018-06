Köln (SID) - Die Chicago Bulls haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA als zweites Team nach dem letztjährigen Vizemeister Boston Celtics das Viertelfinale erreicht. In der ersten Play-off-Runde gewann die beste Mannschaft der regulären Saison Spiel fünf gegen die Indiana Pacers mit 116:89 und setzte sich damit in der Serie best of seven mit 4:1 durch.

Zu den Ehrengästen gehörte unter anderem Zacharie Noah, der Großvater von Chicagos Center Joakim Noah, der erstmals überhaupt aus seiner Heimat Kamerun angereist war, um seinen Enkel live spielen zu sehen. Joakim, Sohn des früheren Tennisprofis Yannick Noah, verbuchte 14 Punkte und acht Rebounds. Bulls-Guard Derrick Rose war mit 25 Punkten einmal mehr erfolgreichster Werfer seines Teams.

Chicagos nächsten Gegner ermitteln Orlando Magic und die Atlanta Hawks, die in der Serie trotz einer 76:101-Niederlage in Orlando mit 3:2 führen. Ihren zweiten Matchball haben die Hawks am Donnerstag in der heimischen Phillips Arena.

Auch der amtierende Meister Los Angeles Lakers kann nach dem 106:90 gegen die New Orleans Hornets bei einer 3:2-Führung im sechsten Spiel am Donnerstag in New Orleans die nächste Runde erreichen. Der Gewinner der Serie trifft im Viertelfinale auf die Dallas Mavericks oder die Portland Trail Blazers. Die Mavericks mit ihrem deutschen Star Dirk Nowitzki führen mit 3:2 und müssen am Donnerstag zum sechsten Spiel der Serie in Portland antreten.