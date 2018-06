Estoril (SID) - Kristina Barrois (Stuttgart) ist beim WTA-Turnier in Estoril überraschend ins Halbfinale eingezogen. Die 29-Jährige besiegte im Viertelfinale der mit 220.000 Dollar dotierten Veranstaltung die an Nummer eins gesetzte Alisa Kleybanowa (Russland) 6:4, 6:2. Barrois verwandelte nach 79 Minuten ihren ersten Matchball und erreichte damit zum ersten Mal in dieser Saison die Runde der letzten Vier. Dort trifft die Weltranglisten-71. auf Johanna Larsson. Die Schwedin setzte sich gegen Alla Kudrjawtsewa (Russland) in zwei Sätzen durch.