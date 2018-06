New York (SID) - Schwimm-Weltrekordlerin Jessica Hardy darf bei erfolgreicher Qualifikation an den Olympischen Spielen 2012 in London teilnehmen. Das teilte der Anwalt der US-Amerikanerin am Donnerstag (Ortszeit) mit. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat nach Angaben von Howard Jacobs grünes Licht für einen Start gegeben.

Hardy, Weltrekordlerin über 50-m-Brust, war 2008 bei den US-Trials für die Sommerspiele in Peking positiv auf Clenbuterol getestet und zunächst für zwei Jahre gesperrt worden. Später halbierte das amerikanische Schiedsgericht AAA die Sperre. Ein Antrag der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA auf Verdopplung der Ein-Jahres-Sperre, die Hardy zwischen dem 1. August 2008 und dem 31. Juli 2009 verbüßt hat, war vom Internationalen Sportgerichtshof CAS abgewiesen worden.