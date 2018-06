Frankfurt/Main (SID) - Radprofi Christian Knees muss wegen einer Kieferoperation seinen Start beim Frühjahrs-Klassiker "Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt" am Sonntag in der Bankenmetropole absagen. Ursprünglich wollte der 30-Jährige am Tag der Arbeit für die Nationalmannschaft an den Start gehen. Der deutsche Meister Knees (Euskirchen) muss nun drei bis vier Wochen pausieren.