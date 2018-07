Madrid (SID) - Trainer José Mourinho von Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid gönnt seinem Superstar Cristiano Ronaldo eine Pause. Am 34. Spieltag der La Liga verzichtet der portugiesische Coach im Heimspiel am Samstag gegen Real Saragossa zudem auf die Mittelfeldspieler Xabi Alonso and Lassana Diarra. Fünf Spieltage vor Saisonende haben die Königlichen als Zweiter acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona.

Am vergangenen Mittwoch hatte Madrid bei der 0:2-Heimpleite im Halbfinal-Hinspiel der Champions League eine bittere Niederlage gegen den Erzrivalen Barcelona einstecken müssen. Anschließend hatte Cristiano Ronaldo, der Real erst in der Woche zuvor mit seinem 42. Saisontor zum Pokalsieg im Finale gegen Barca geschossen hatte, die Defensivtaktik von Mourinho kritisiert.

Mourinho ließ die Kritik seines portugiesischen Landsmannes allerdings kalt. "Er darf sagen, was er will. Das ist seine Meinung", sagte Mourinho am Freitag. Damit habe er kein Problem.