Manchester (SID) - Der englische Rekordmeister Manchester United kann im Saisonendspurt wieder auf Stürmer Dimitar Berbatow und Mittelfeldspieler Darren Fletcher setzen. Berbatow habe seine Probleme an der Leiste überwunden, die ganze Woche über trainiert und sei bereit, um beim Spitzenspiel gegen den FC Arsenal am Sonntag (14.05/Sky) auflaufen zu können, sagte Teammanager Alex Ferguson. Fletcher erwartet Ferguson für das Rückspiel im Halbfinale der Champions League gegen Schalke 04 am Mittwoch zurück.