Duisburg (SID) - Schwerer Schlag für Pokalfinalist MSV Duisburg: Im Duell gegen Bundesligist Schalke 04 am 21. Mai in Berlin muss der Zweitligist auf Torjäger Stefan Maierhofer verzichten, der am Samstag beim 1:2 bei der SpVgg Greuther Fürth einen Bruch des rechten Mittelfußes erlitt. Für den österreichischen Nationalstürmer bedeutet dies das Saison-Aus. Der MSV muss damit drei Spieler im Duell gegen die Königsblauen ersetzen, nachdem Julian Koch (Knieverletzung) und Bruno Soares (gesperrt) ebenfalls für das DFB-Pokalfinale ausfallen.

Der 28 Jahre alte, 2,02m große Mittelstürmer Maierhofer erlitt die Blessur bei einem Zusammenprall mit zwei Fürther Spielern. "Das ist ganz bitter und tut mir sehr leid für Stefan", sagte MSV-Trainer Milan Sasic. Ob der Mittelfußbruch weiter konservativ behandelt werden kann oder operiert werden muss, werden weitere Untersuchungen in den kommenden Tagen zeigen.